С 1 сентября увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров

С 1 сентября в России увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров. Об этом заявил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин в интервью ТАСС.

По его словам, сентябрь является периодом, когда вступают в силу уже предусмотренные законом доплаты. Увеличение выплат конснется пенсионеров, прекратившим трудовую деятельность в августе, людей с инвалидностью первой группы и достигшим возраста 80 лет. Пенсионеры последней категории получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии.

