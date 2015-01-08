  1. Главная
С 1 сентября увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров

По словам депутата, сентябрь является периодом, когда вступают в силу уже предусмотренные законом доплаты.

С 1 сентября в России увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров. Об этом заявил член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин в интервью ТАСС.

По его словам, сентябрь является периодом, когда вступают в силу уже предусмотренные законом доплаты. Увеличение выплат конснется пенсионеров, прекратившим трудовую деятельность в августе, людей с инвалидностью первой группы и достигшим возраста 80 лет. Пенсионеры последней категории получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров.

Фото: pxhere.com

