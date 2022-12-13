Пение Байдена композиции Happy Birthday вызвало насмешки американцев

Глава США оконфузился, забыв имя того, кого поздравил с Днем рождения.

Пение Happy Birthday от американского президента Джо Байдена вызвало насмешки среди жителей страны. В социальных сетях появился ролик, на котором президент забывает имя местной правозащитницы Арндрею Уотерс Кинг, которую поздравляет с Днем ее рождения. Инцидент зафиксирован в понедельник 16 января 2022 года на мероприятии в Вашингтоне, организованного в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Политик запутался и что-то забормотал в тот момент, когда он него потребовалось озвучить имя именинницы. На текущий момент ролик собрал в Интернете порядка двух миллионов просмотров. Напомним, что Арндрея Уотерс Кинг является супругой Мартина Лютера Кинга-третьего, который в свою очередь является сыном известного борца за права темнокожего населения США Мартина Лютера Кинга.

Байден заявил, что удивился обнаружению секретных документов и не знает их содержания.

Фото и видео: YouTube / GOP War Room