Байден заявил, что удивился обнаружению секретных документов и не знает их содержания

Лидер Белого дома оценил ситуацию с проверкой Минюста США.

Американский президент Джо Байден заявил, что удивился обнаружению секретных документов, находящихся в его офисе, расположенных в аналитическом центре Вашингтона, а также рассказал, что не знает их содержания. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции с местными журналистами.

Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи. Я не знаю, что в документах. Джо Байден, президент США

Напомним, что о секретных документах в кабинете лидера Белого дома в аналитическом центре его имени в Вашингтоне ранее сообщил американский телеканал CBS News. Материалы предположительно относятся к периоду, когда президент США являлся только вице-премьером страны. Документы обнаружили его доверенные лица перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года. Телеканал CNN уточнил, что в частности речь идет о сведениях, касающихся разведывательной информации по Украине, Ирану и Великобритании. Эти документы специалисты сразу же сдали в национальный архив. Однако в настоящее время ситуация находится на проверке у Минюста США. Следователи проверяют, как эти данные попали в офис. Администрация США уже признала тот факт, что Джо Байден пользовался указанным помещением в период с 2017 по 2020 годы, когда уже не работал в Белом доме.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television