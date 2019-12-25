В Петербурге открылся фудтрак сети пекарен "ЦЕХ85"

Первый киоск на колесах расположен на Сенной площади.

Сеть пекарен "ЦЕХ85" решила попробовать для себя новый формат – фудтраки. Первый киоск на колесах расположен на улице Ефимова (Сенная площадь), напротив ТРК ПИК. Информация появилась в социальной сети ВКонтакте компании.

Петербуржцы смогут приобрести свои любимые пироги, мороженое, пирожные, выпечку, горячие и холодные напитки, смузи, морсы и молочные коктейли. Фудтрак работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

В начале сентября этого года стало известно, что в Петербурге введут регламент размещения фудтраков и киосков. Данное изменение позволит расширить рынок сбыта социально значимой продукции.

Ранее мы писали, что основатель "Булочных Ф. Вольчека" запустит в Петербурге новую сеть магазинов "4 суши". Все точки будут открыты на площадках пекарен.

Фото: Яндекс.Карты