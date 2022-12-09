Педагогу из Петербурга вручили награду от Российской академии образования

На основе работы Ксении Мироник будет создана авторская программа курса "Кросс-культурная коммуникация".

Петербургским педагогам продолжают вручать награды от Российской академии образования. Как сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Ирины Потехиной, медали "Молодым учёным за успехи в науке" удостоена преподаватель русского языка и литературы, аспирантка АППО имени К.Д.Ушинского Ксения Мироник.

Педагог подготовила исследовательскую работу по разработке и апробации технологий, способствующих развитию читательской и цифровой грамотности и культурологической любознательности у школьников с 8 по 11 классы.

На основе работы Мироник будет создана авторская программа курса "Кросс-культурная коммуникация", предназначенную для школьных учителей, педагогов допобразования и студентов педагогических вузов.

Ранее мы сообщили о том, что в преддверии Дня народного единства петербуржцам выдали государственные награды.

Фото: ВКонтакте / Российская академия образования