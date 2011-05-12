В преддверии Дня народного единства петербуржцам выдали государственные награды

Награды получили медики, педагоги, энергетики, представители промышленности, транспортной сферы, строительной отрасли и органов государственной власти.

Накануне Дня народного единства жителям Петербурга выдали государственные награды в Смольном. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города 3 ноября.

Награды получили медики, педагоги, энергетики, представители промышленности, транспортной сферы, строительной отрасли и органов государственной власти.

Так, за активную законотворческую деятельность Почетной грамотой президента РФ был награжден председатель ЗакСа Александр Бельский. Кроме того, ордена Почета удостоен руководитель Управления федеральной налоговой службы по Северной столице Александр Гнедых. Знаком отличия "За заслуги перед Петербургом" награжден генеральный директор ГУП "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

Вы все – настоящие профессионалы. На вас равняются коллеги. Вы подаете лучший пример молодежи. Наш город гордится вами. Спасибо вам за служение Санкт-Петербургу и России. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: победителей конкурса детских рисунков "Город моей мечты" наградили на Международном строительном чемпионате.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга