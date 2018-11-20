Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал St.Petersburg Ladies

Полуфинальные игры St.Petersburg Ladies Trophy пройдут 2 февраля.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила голландке Кики Бертенс в четвертьфинале турнира St.Petersburg Ladies Trophy. Отечественная спортсменка уступила оппонентке со счетом 6:2, 3:6, 6:0.

После игры в интервью МатчТВ Павлюченкова отметила, что осталась недовольна своей игрой и отметила, что всю игру ее беспокоило плечо.

Четвертьфинал — всегда неплохо, но всегда хочется большего. Толком после Австралии не потренировалась, но выступила неплохо. Вернула должок Елене Остапенко, что приятно. Сегодня просто не сложилось. Надеюсь, что на следующий год получится вернуться

Напомним, что полуфинальные игры St.Petersburg Ladies Trophy пройдут 2 февраля. В первой паре Кики Бертенс сыграет против белорусской теннисистки Арины Соболенко, во второй – Вера Звонарева поспорит с хорваткой Донной Векич

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Фото: formulatx.com