Павел Воля публично подарил букет роз Ляйсан после слухов об измене

Гарик Мартиросян заявил, что сообщения об измене – выдумки.

На выходных состоялся показ шоу Ляйсан Утяшевой "Болеро" в Петербурге. После окончания действия Павел Воля, который приехал поддержать жену, вышел на сцену с большим букетом красных роз и признался ей публично в любви.

При этом на прошлой неделе в соцсетях пошли слухи, якобы Павел препроводил время в ресторане с 16-летней девушкой, которая предоставляет экскорт-услуги. Эти слухи ни Воля, ни Ляйсан Утяшева никак не комментировали.

Высказаться о случившемся решил друг семьи – Гарик Мартиросян. Он заявил, что знает обо всем, что происходит в отношениях его друзей. Шоумен заявил, что скандал вокруг Воли был создан искусственно и если бы в их семье появились проблемы, он бы уже знал об этом. Мартиросян посоветовал не переживать за пару, так как у них всё хорошо.

Видео: Instagram/ dk_lensoveta