Павел Воля провёл вечер в компании несовершеннолетней эскортницы

Девушка сама опубликовала фото в своем Instagram/

Российский комик и шоумен Павел Воля был замечен в ресторане в компании 16-летней Дарья И. Она сама опубликовала в своем Instagram фото с комиком и сопроводила его подписью "И как все закончилось".

В беседе со "Звездачом" девушка подтвердила, что виделась с Волей. Просто подошла и познакомилась. Дарья отметила, что она знает очень многих знаменитостей.

В Telegram-каналах пишут, что несовершеннолетнюю красавицу в течение нескольких лет замечают в компании обеспеченных мужчин. Она и сама не скрывает, что связана с эскортом.

Снимок c Павлом Волей быстро разлетелся по пабликам и социальным сетям. Пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что комика подставили, и фото мог сделать кто-то другой, других такое поведение Воли расстроило.

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Фото: ТНТ; Instagram/ Дарья И.