Малахов выпустил расследование о деятельности вебкам-моделей

В эфире программы на "России 1" раскрыли местоположение одной из студий в Москве.

Телеведущий Андрей Малахов в ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1" выпустил расследование, в котором рассказал о деятельности российских вебкам-моделей. Эти девушки за деньги раздеваются перед камерой.

Корреспонденты передачи под прикрытием внедрились в одну из московских вебкам-студий и узнали все тайны этого бизнеса. Одна из сотрудниц канала пришла на собеседование, которое проходило в подвале многоэтажного дома. Эта компания формально работала как фотостудия.

После того, как журналисты раскрыли местоположение студии, съемочная группа "России 1" вызвала полицию. Стражи порядка забрали девушек и проводившего собеседование мужчину для проверки легальности бизнеса.

Корреспонденту Ермилу Нечаеву удалось пообщаться с двумя вебкам-моделями. Одна из них рассказала, что "мама считает ее шлюхой", однако ничего против не имеет. Другая заявила, что довольна своей деятельностью, так как они "никому не делают ничего плохого".

Ранее девушка под ником BunnyRoseX, проживающая в Великобритании, рассказала, что карьера вебкам-модели помогла ей купить дом. 20-летняя модель зарабатывает до 2,5 тысяч британских фунтов в месяц (209,5 тысяч рублей).

Ранее Малахов назвал стоимость эскорт-услуг популярных блогерш.

Фото: кадры из программы "Прямой эфир" на "России 1"