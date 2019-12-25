Друг Павла Петеля официально подтвердил гибель блогера в ДТП

Сергей Остриков, друг и коллега Павла, сообщил в Instagram о гибели Павла.

Друг и коллега официально подтвердил гибель блогера Павла Петеля.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности о гибели Павла Петеля. Сейчас стало известно, что его друг и коллега Сергей Остриков официально подтвердил гибель блогера.

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Павел Петель гражданин Украины, в России у него нет родственников. Сейчас Остриков занимается вопросами связанными с похоронами друга. Из-за закрытых границ в связи с эпидемией коронавируса возникли проблемы. Также Остриков пытается пристроить в хорошие руки кота Павла.

ДТП, в котором погиб Павел Петель произошло 4 апреля на 38-м км Симферопольского шоссе под Подольском. Павел отправился 4 апреля в миграционный пункт Сахарово для оформления документов. По дороге домой он перестал выходить на связь. Известно, что Петель поймал попутку. "Мерседес", в котором на переднем пассажирском сиденье ехал блогер, на скорости 200 километров в час влетел под стоявшую на заправке фуру.

В ДТП погибли водитель, Павел Петель и еще один пассажир иномарки. Еще один человек с травмами доставлен в больницу.

Фото: Mash, Сергей Остриков