СМИ: Блогер Павел Петель погиб в ДТП под Подольском

Друзья Павла искали его с 4 апреля, после того как он перестал выходить на связь.

Эпатажный блогер Павел Петель погиб в ДТП на Симферопольском шоссе под Подольском.

Как сообщает т-м канал MASH, Павел Петель отправился 4 апреля в миграционный пункт Сахарово для оформления документов, так как он гражданин Украины. По дороге домой он перестал выходить на связь. Только сегодня стало известно, что его тело было найдено в морге и стали известны подробности смерти блогера.

Павел Петель поймал попутную машину и сидел на переднем пассажирским сидении. "Мерседес", в которой ехал Петель, на скорости 200 километров в час влетел под фуру, стоявшую на заправке. Авто практически полостью оказалось под грузовиком. Водитель, Петель и еще один пассажир иномарки погибли на месте ДТП.

Фото: Mash