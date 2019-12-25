Экс-кандидат в президенты просит взыскать с ответчика моральный вред по 1 рублю.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что Павел Грудинин подал иск к "ВКонтакте" из-за информации о личной жизни. Об этом сообщила сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В деле говорится о том, что экс-кандидат в президенты подал иск совместно с гражданской супругой. Павел Грудинин просит "ВКонтакте" зачистить контент от некоторых публикаций о личной жизни политика.

Также Грудинин просит взыскать с ответчика моральный вред по 1 рублю пользу каждого из истцов.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин утвердил увеличение пенсий с 1 апреля.

Фото:Павел Грудинин/вк