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Павел Грудинин подал иск к "ВКонтакте" из-за информации о личной жизни
Сегодня, 17:24
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IRINA_CHALKINA

Павел Грудинин подал иск к "ВКонтакте" из-за информации о личной жизни

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Экс-кандидат в президенты просит взыскать с ответчика моральный вред по 1 рублю.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что Павел Грудинин подал иск к "ВКонтакте" из-за информации о личной жизни. Об этом сообщила сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В деле говорится о том, что экс-кандидат в президенты подал иск совместно с гражданской супругой. Павел Грудинин просит "ВКонтакте" зачистить контент от некоторых публикаций о личной жизни политика. 

Также Грудинин просит взыскать с ответчика моральный вред по 1 рублю пользу каждого из истцов.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин утвердил увеличение пенсий с 1 апреля.

Фото:Павел Грудинин/вк

Теги: вконтакте иск, новости спб, общество, павел грудинин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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