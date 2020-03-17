Мишустин утвердил увеличение пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение социальных пенсий с 1 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Выплаты вырастут на 6,1 процента. О решении проиндексировать соцпенсии сообщили 19 февраля.
Индексация коснется 4 миллионов человек. Это самая малочисленная группа пенсионеров в России.
Расходы на повышение выплат составят 2,41 миллиарда рублей в месяц.
Ранее мы писали, что автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года.
Видео: YouTube / Правительство России
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