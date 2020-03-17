Мишустин утвердил увеличение пенсий с 1 апреля

Индексация коснется 4 миллионов человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил увеличение социальных пенсий с 1 апреля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выплаты вырастут на 6,1 процента. О решении проиндексировать соцпенсии сообщили 19 февраля.

Индексация коснется 4 миллионов человек. Это самая малочисленная группа пенсионеров в России.

Расходы на повышение выплат составят 2,41 миллиарда рублей в месяц.

Ранее мы писали, что автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года.

Видео: YouTube / Правительство России