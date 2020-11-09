Паулина Андреева родила Бондарчуку сына

Мальчика назвали Иваном.

Российская актриса Паулина Андреева поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью. Она заявила, что у них с Федором Бондарчуком родился сын. Мальчик появился на свет 2 марта. Его назвали Иваном.

"Иван Фёдорович Бондарчук 02.03.2021г." – написала Паулина.

Актриса опубликовала в сети снимок, где она еще беременная. На черно-белой фотографии она позирует с животом. По всей видимости, кадр был сделан незадолго до родов.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. Режиссер старше своей возлюбленной на 21 год. У него уже есть дочь от первого брака Варвара. Для Паулины этот ребенок стал первенцем.

Ранее мы писали, что Михаил Галустян отсудил у Сарика Андреасяна права на фильм "Непрощенный".

Фото: Instagram / _paulina_andreeva_