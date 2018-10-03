Андреева бросила съемки в фильме про Цоя ради Бондарчука

Молодожены отправились в свадебное путешествие за границу.

Актриса Паулина Андреева бросила съемки в фильме Алексея Учителя "Цой 47" ради Федора Бондарчука. Известно, что молодожены отправились в свадебное путешествие за границу. Об этом пишет издание "Дни.ру".

На съемочной площадке рассказали, что Бондарчук и Андреева уехали из страны и когда именно собираются вернуться неизвестно. В фильме "Цой 47" актриса играет последнюю жену легендарного рок-музыканта.

17 сентября Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу в Петербурге. Банкет состоялся в старинном особняке - Доме Беггровых на Невском проспекте.

Фото: Instagram / paulina_andreeva_official_fan