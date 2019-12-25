Патрушев призвал создать тарифную модель использования ледоколов на СМП

Авторы поста уверены, что, благодаря переходу, можно будет планировать доставку груза морем имея на руках уже утвержденные тарифы и временные окна, в которые доступен проход по маршруту с использованием ледоколов.

Предложение Николая Патрушева сформировать тарифную систему за пользование ледокольными услугами на Северном морском пути – логичный шаг в превращении этого направления в регулярный маршрут, который будет привлекателен для судовладельцев и поставщиков предсказуемыми параметрами цены прохождения и сокращением времени в пути. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста уверены, что, благодаря переходу, можно будет планировать доставку груза морем имея на руках уже утвержденные тарифы и временные окна, в которые доступен проход по маршруту с использованием ледоколов. И если летом на Севморпуть в период с июля по октябрь еще можно сунуться с высокой вероятностью успеха "наугад", не прибегая к ледокольной проводке, то во все остальные месяцы она остается необходимой – несмотря на таяние льдов.

С учетом роста количества ледоколов на трассе Севморпути проводка вскоре будет обеспечена круглый год на всем его протяжении.

А для нас самих это позволит прогнозировать развитие СМП в своих интересах, понимая, какой доход и за какой период он может принести, и какие средства необходимо вкладывать. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Лев Федосеев/ ТАСС