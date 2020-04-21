Власти в ответ посоветовали каждому приходу индивидуально решать вопрос с поставщиками.

Патриарх Кирилл попросил об отсрочке коммунальных платежей для церквей. Глава РПЦ направил соответствующее письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Патриарх рассказал, что у церквей существенно сократился размер пожертвований из-за пандемии коронавируса. Ими в РПЦ оплачиваются свет, тепло и воду в храмах. Патриарх попросил власть об отсрочки платежей по ЖКУ до отмены ограничительных мер. Только тогда церкви и монастыри смогут заработать в прежнем режиме.

РБК отмечает, что власти в ответ посоветовали каждому приходу индивидуально решать вопрос с поставщиками.

Ранее патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов.

Видео: Youtube/russianchurch