Пассажиру трамвая на Стачек стало плохо

В результате в сторону метро "Автово" образовалась пробка из электротранспорта.

В понедельник, 24 апреля, на остановке у станции метро "Автово" остановился трамвай №60, что привело к пробке на путях. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Трамвай встал у метро примерно в 8:00. К месту ЧП подъехала скорая: как выяснилось, на пересечении проспекта Стачек и Трамвайного высадили пассажира, которому стало плохо.

Мужчина был госпитализирован после оказания медицинской помощи. В данный момент движение на участке восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что в аварии на Стачек погиб 20-летний курсант.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Полина Мелихова)