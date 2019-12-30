Самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево". Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что посадка в 17:42 (13:42 мск) была произведена по решению экипажа. На борту вылетевшего из Новосибирска в Екатеринбург самолета сработала сигнализация о технической неисправности. В салоне находились 77 пассажиров и 2 члена экипажа.
По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.
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