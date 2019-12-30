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Самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в Новосибирске
Сегодня, 14:47
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Alena_Zinovieva

Самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в Новосибирске

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На борту сработала сигнализация о технической неисправности.

Пассажирский самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево". Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что посадка в 17:42 (13:42 мск) была произведена по решению экипажа. На борту вылетевшего из Новосибирска в Екатеринбург самолета сработала сигнализация о технической неисправности. В салоне находились 77 пассажиров и 2 члена экипажа.

По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее мы писали, что обломки самолета, разбившегося в Афганистане, сняли на видео.

Теги: embraer-170, техническая неисправность, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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