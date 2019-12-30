Самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в Новосибирске

На борту сработала сигнализация о технической неисправности.

Пассажирский самолет Embraer-170 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту "Толмачево". Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что посадка в 17:42 (13:42 мск) была произведена по решению экипажа. На борту вылетевшего из Новосибирска в Екатеринбург самолета сработала сигнализация о технической неисправности. В салоне находились 77 пассажиров и 2 члена экипажа.

По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее мы писали, что обломки самолета, разбившегося в Афганистане, сняли на видео.