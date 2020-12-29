Автобус пробил ограждение и вылетел на тротуар на Пулковском шоссе

Пассажирский автобус попал в ДТП на Пулковском шоссе в районе торгового комплекса. Транспортное средство пробило ограждение и оказалось на тротуаре. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.
На кадрах видно, что передняя часть автобуса серьезно пострадала. Были ли в этот момент в салоне пассажиры, не сообщается. Детали ДТП только предстоит выяснить. Автобус к18 курсирует между метро "Московская" и Гатчиной.
Ранее Piter.TV показал, как сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить водителя во время погони в центре Петербурга.
Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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