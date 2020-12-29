Автобус пробил ограждение и вылетел на тротуар на Пулковском шоссе

Судя по кадру с места происшествия, водитель не пострадал.

Пассажирский автобус попал в ДТП на Пулковском шоссе в районе торгового комплекса. Транспортное средство пробило ограждение и оказалось на тротуаре. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что передняя часть автобуса серьезно пострадала. Были ли в этот момент в салоне пассажиры, не сообщается. Детали ДТП только предстоит выяснить. Автобус к18 курсирует между метро "Московская" и Гатчиной.

Ранее Piter.TV показал, как сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить водителя во время погони в центре Петербурга.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"