С 1 ноября пригородные кассы Петербурга и Ленобласти переходят на зимний режим работы

Также с 1 ноября сменится график у турникетных линеек.

В Петербурге и Ленобласти с 1 ноября билетные кассы и турникетные линейки переходят на зимний режим работы. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

На станции "Пупышево" прекратит свою работы пункт продажи. На станции "Проспект Славы" со стороны Белградской улицы закроется кассовый модуль, на "Мшинской" также нельзя будет купить билет на платформе. На ряде станций изменится режим работы касс.

В случае отсутствия касс приобрести билет можно в поезде у контроллера или оформить с помощью мобильного приложения "Пригород" и "РЖД Пассажирам".

Более 90% пассажиров соблюдают масочный режим на вокзалах Петербурга.

Фото: Piter.tv