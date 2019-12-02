Названы популярные направления по ОЖД за 2020 год

За год по Октябрьской железной дороге перевезли более миллиона пассажиров.

С января по ноябрь Октябрьской железной дорогой воспользовались больше миллиона человек. Наиболее популярными направлениями стали "Петербург – Москва" и "Петербург – Адлер". Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Кроме того, 23,2% составила доля перевозок двухэтажными поездами от общего числа перевозок. По сравнению с 2019 годом количество пассажиров снизилось на 18,4%.

В пресс-службе отметили, что маршрут "Петербург–Мурманск" пользуется популярностью. С октября по пути следуют двухэтажные составы, на которые пассажиры приобрели 50 тысяч билетов.

Все составы дезинфицируют, а современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. Пассажирам также бесконтактно измеряют температуру не менее двух раз в сутки.

Ранее мы писали, что из Петербурга на новогодние праздники запустят дополнительные поезда в шесть городов.

Фото: Piter.TV