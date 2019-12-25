Из Петербурга на новогодние праздники запустят дополнительные поезда в шесть городов

Наибольшая активность ожидается 30 и 31 декабря.

На новогодние праздники из Петербурга запустят дополнительные поезда. Они отправятся в Москву, Ярославль, Мурманск, Курск, Анапу и Великие Луки. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Также будут запущены дополнительные вагоны из Москвы в Петербург. Наибольшая активность ожидается 30 и 31 декабря.

Также назначен новый пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Ярославль "Новогодний экспресс". В пути он будет находиться около 9 часов.

Погрузка на Октябрьской железной дороге в октябре 2020 года выросла на 1,6%.

Фото: Piter.tv