Видео из самолета: Пассажиры рейса Новосибирск - Паттайя устроили бунт перед взлетом

Самолет долгое время не могли завести, и пассажиры запаниковали. 10 человек отказались лететь этим самолетом и покинули борт.

Накануне вечером, 17 июня, пассажиры рейса Новосибирск - Паттайя был задержан из-за бунта пассажиров.

Рейс из аэропорта Толмачево (Новосибирск) в Таиланд был задержан, а несколько пассажиров отказались лететь этим самолетом. Когда пассажиры рейса были уже на борту, самолет не могли сразу завести, экипажу потребовалась дополнительная проверка всех систем. Пассажиры самолета запаниковали и требовали предоставить другой борт для полета в Таиланд.

Сообщается, что проверка самолета не обнаружила неполадок. Рейс вылетел с запозданием. Но 10 пассажиров рейса отказались лететь этим самолетом и покинули борт. Время задержки увеличилось из-за высадки пассажиров и выгрузки их багажа. В СМИ появилась информация, что им не вернут деньги за авиабилеты.

На опубликованных кадрах видео из самолета видно, что член экипажа самолета успокаивает пассажиров и говорит, что неисправный самолет взлететь не может.

Сегодня ранее: В Якутске самолет выкатился за пределы ВПП из-за неисправности рулевого управления.

Видео: Instagram/ghest_novosibirsk