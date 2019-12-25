Законопроект рассмотрят в Госдуме.

Пассажирам без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты. Об этом рассказали журналисты "Ведомостей" со ссылкой на представителей отечественных авиакомпаний. Перевозчики рассчитывают не возвращать клиентам деньги, если перед посадкой в самолет окажется, что у них нет разрешающих документов. Исключить обязательство по выплате средств специалисты попросили в обращении к депутатам Государственной Думы.

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Напомним, что встреча сотрудников российских компаний с членами нижней палаты парламента РФ из комитета по транспорту состоялась 7 декабря. Ее участники уточнили, что деньги возвращать допустимо в том случае, если билет был приобретен по возвратному тарифу, более высокому в своей стоимости. Стороны обсудили вопрос о том, когда именно клиент должен показывать QR-код, а также как именно поступать с пассажирами, прилетающими из-за границы.

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Фото: Piter.tv

