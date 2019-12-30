Пассажиры "Аллегро" смогут сэкономить на поездках по вторникам

Скидка может достигнуть 64%.

Билеты на поезда "Аллегро" до Хельсинки можно будет приобрести по скидке. Об условиях рассказала пресс-служба РЖД.

Скидка до 65% будет распространяться на поездки по вторникам при покупке от 90 до 14 суток. Пассажиры смогут купить билет в вагон 2-го класса по цене от 29 евро, 1-го класса — за 69 евро.

Также перевозчик снизил стоимость на 30% на проезд для детей в возрасте от 6 до 17 лет, если билет был приобретен заранее.

Предложение будет действовать на поездки с 29 марта по 24 октября, исключения составят 12-23 июня и 3-5 июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число пассажиров "Аллегро" в 2019 году стало рекордным.

Фото: flikr