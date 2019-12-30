Пассажиры "Аллегро" смогут сэкономить на поездках по вторникам

Билеты на поезда "Аллегро" до Хельсинки можно будет приобрести по скидке. Об условиях рассказала пресс-служба РЖД.
Скидка до 65% будет распространяться на поездки по вторникам при покупке от 90 до 14 суток. Пассажиры смогут купить билет в вагон 2-го класса по цене от 29 евро, 1-го класса — за 69 евро.
Также перевозчик снизил стоимость на 30% на проезд для детей в возрасте от 6 до 17 лет, если билет был приобретен заранее.
Предложение будет действовать на поездки с 29 марта по 24 октября, исключения составят 12-23 июня и 3-5 июля.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что число пассажиров "Аллегро" в 2019 году стало рекордным.
Фото: flikr
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