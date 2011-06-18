Пассажир ударил водителя трамвая во время конфликта на проспекте Солидарности

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в трамвае на проспекте Солидарности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 декабря в 20:57 в полицию поступило сообщение о конфликте между пассажирами, возникшем в трамвае возле дома 19 по проспекту Солидарности. Для урегулирования ситуации вмешался 24-летний водитель трамвая, который в результате был избит одним из дебоширов. После нападения агрессивный пассажир скрылся.
Позже водитель обратился за медицинской помощью. После оказания необходимой помощи он был направлен на амбулаторное лечение. В настоящее время полиция проверяет обстоятельства произошедшего и принимает меры для установления и задержания зачинщиков конфликта.
Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Кржижановского водитель сбил 7-летнего школьника, выбежавшего на дорогу.
Фото: Piter.TV
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