Пассажир ударил водителя трамвая во время конфликта на проспекте Солидарности

Пострадавший обратился в больницу.

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция проводит проверку по факту конфликта, произошедшего в трамвае на проспекте Солидарности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 декабря в 20:57 в полицию поступило сообщение о конфликте между пассажирами, возникшем в трамвае возле дома 19 по проспекту Солидарности. Для урегулирования ситуации вмешался 24-летний водитель трамвая, который в результате был избит одним из дебоширов. После нападения агрессивный пассажир скрылся.

Позже водитель обратился за медицинской помощью. После оказания необходимой помощи он был направлен на амбулаторное лечение. В настоящее время полиция проверяет обстоятельства произошедшего и принимает меры для установления и задержания зачинщиков конфликта.

Ранее Piter.TV сообщал, что на улице Кржижановского водитель сбил 7-летнего школьника, выбежавшего на дорогу.

Фото: Piter.TV