Пашинян: есть возможность возобновить транспортное сообщение с Азербайджаном

В кабмине Еревана рассказали о восстановление железнодорожной сети.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что есть возможность возобновить автомобильное сообщение с Азербайджаном. Об этом руководитель кабинета министров сообщила на очередном заседании. Чиновник напомнил, что по результатам встречи с Ильхамом Алиевым 26 ноября в Сочи и 14 декабря в Брюсселе стороны достигли понимания.

Появилась возможность достичь договоренности с Азербайджаном о возобновлении автомобильного сообщения. И мы уже достигли принципиальной договоренности с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Эксперт подчеркнул, что говорит о восстановлении железной дороги Ерасх - Джулфа - Ордубад - Мегри - Горадиз. Работы по данному направлению закончатся в следующие 2-3 года.

Пашинян: в формате "3+3" не будут обсуждаться вопросы, по которым уже существуют платформы.

Фото и видео: Facebook / Nikol Pashinyan Նիկոլ Փաշինյան рр