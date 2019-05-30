По его словам, если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание документа станет реалистичным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о возможности подписания мирного договора с Азербайджаном. Об этом он заявил в парламенте на представлении проекта бюджета на 2024 год.

По словам Пашиняна, подписание договора между Ереваном и Баку возможно при соблюдении сторонами уже согласованных принципов. Он подчеркнул, что если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание документа станет реалистичным.

Ранее Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе.

Фото: YouTube / Government of Armenia