Он напомнил, что с 9 ноября 2020 года были убиты три мирных жителя и ранены 16 человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в стрельбе по мирным армянам в Карабахе. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Пашинян отметил, что Азербайджан называет армян Карабаха "своими гражданами" и в то же время стреляет по ним. По словам премьер-министра Армении, с 9 ноября 2020 года были убиты три мирных жителя и ранены 16 человек.

Является ли это реализацией нарратива Азербайджана, когда говорится, что проблема Нагорного Карабаха решена? Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что не допустит "мирного" уничтожения Армении.

Фото: YouTube / Armenian Public TV