Пашинян заявил, что не допустит "мирного" уничтожения Армении

В Армении рассказали об обязательствах Еревана.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что не допустит "мирного" уничтожения страны. Соответствующее заявление премьер-министр Армении сделал в ходе заседания кабинета министров от 10 ноября. Политик уточнил, что Ереван остается привержен установлению мира в регионе Южного Кавказа, верен ранее взятым международным обязательствам по делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном на основе Устава ООН, Алма-Атинской декларации и протокола 1991 года.

Мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее разблокировать все региональные транспортные и экономические связи, как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, потому что мы действительно и искренне привержены повестке мира. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

При этом он добавил, что международная и региональная безопасность сейчас сталкивается с серьезными вызовами. " А если обратить внимание на выступления президента Азербайджана, то он фактически угрожает всем: России, Соединенным Штатам Америки, Франции, Ирану, Евросоюзу", - добавил премьер.

Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia