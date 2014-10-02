Пашинян обвинил Баку в компрометации миротворцев РФ

Он призвал тщательно расследовать нарушения режима прекращения огня в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в компрометации российских миротворцев. Об этом он сказал в интервью "Общественному телевидению Армении".

По словам Пашиняна, об этом говорят нарушения режима прекращения огня, а также гибель военнослужащих в Нагорном Карабахе.

Нарушения режима прекращения огня, факты гибели военнослужащих в Арцахе убеждают нас в том, что Азербайджан ведет политику компрометации деятельности российских миротворцев. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он заявил о необходимости тщательного расследования нарушения режима прекращения огня в Карабахе, так как инциденты были зафиксированы как российской, так и армянской стороной. Пашинян отметил, Ереван считает роль миротворцев РФ в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе "исключительной".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт за счет военно-политического воздействия.

Видео: YouTube / Factor tv