Алиев: Карабахский конфликт остался в прошлом

Президент Азербайджана рассказал о возможном будущем "Нагорного Карабаха".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку урегулировал карабахский конфликт за счет военно-политического воздействия. При этом глава государства уверен, что конфликт в регионе остался позади в истории. Такое заявление лидер страны сделал в обращении к народу, посвященному дню памяти. С момента вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе прошел год.

В Азербайджане нет административной территории под названием "Нагорный Карабах", и если кому-то хочется оживить покойника по имени "Нагорный Карабах", то пусть создаст на своей территории образование, республику, общество, и мы признаем его. Но только не в Азербайджане! Этот вопрос решен. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта. Жертвами стали как местные жители, так и военные из Азербайджана и Армении. После нескольких неудачных попыток стороны смогли заключить мирное соглашение. Оно было достигнуто в ночь на 10 ноября.

МИД Азербайджана вручил ноту посольству РФ из-за высказываний Жириновского.

Фото: YouTube / AzTV