Пашинян: Ереван ответил на предложения Баку по заключению мирного соглашения

Премьер-министр Армении уточнил, что письменный ответ Азербайджану послан 14 марта.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Ереван ответил на предложения Баку по заключению мирного соглашения. Соответствующей информацией чиновник поделился на заседании местного кабинета министров от 31 марта. Он отметил, что контакты с Азербайджаном ведутся через минскую группу ОБСЕ. Письменный ответ был переслан заявителю еще 14 марта тем же способом, которым до Еревана дошел запрос.

Дошло до того, что Азербайджан до сих пор утверждает, что направил Армении предложение из пяти пунктов, но мы якобы оставили его без ответа. 10 марта Азербайджан представил Армении предложение из пяти пунктов.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении подчеркнул, что для его страны приемлем принцип взаимного признания территориальной целостности и нерушимости государственных границ. Он задал вопрос о том, почему Азербайджан считает эту реакцию отсутствием ответа. Ранее Ереван в публичных и дипломатических ответах Баку напоминала о существовании конфликта в Нагорном Карабахе, а также о том, что вопрос прав армянского населения должен быть решен в контексте всеобъемлющего армяно-азербайджанского урегулирования.

Пашинян: Баку пытается спровоцировать новую войну в регионе.

Фото: YouTube / Ազատություն