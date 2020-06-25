Пашинян: Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года

Премьер Армении рассказал о том, что представителей Еревана не пускают на территорию Арцаха.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян считает, что Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября 2020 года. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках экстренного выступления в парламенте. Чиновник уверен в том, что власти Баку стараются не допустить рабочих визитов делегации Еревана в непризнанный регион Арцах. Несмотря на это, группе с секретарем Совета безопасности Армении и депутатам удалось посетить территорию.

Однако в трехстороннем заявлении от 9 ноября не зафиксировано, кому можно посещать Арцах, а кому - нет. Азербайджан пытается нивелировать трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, отправить его в архив. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян заявил в парламенте, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia