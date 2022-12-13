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Пасхальные цветочные композиции украсили Александровский дворец
Сегодня, 11:40
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Пасхальные цветочные композиции украсили Александровский дворец

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Нарциссы, гиацинты, фрезия, гвоздики и гипсофила составили "цветочную формулу", а скорлупа страусиных яиц дополнила  некоторые композиции.

Сотрудники музея-заповедника "Царское Село" к предстоящей Пасхе украсили праздничными цветочными композициями  интерьеры  Александровского дворца – любимого дома семьи Николая II. Специалисты следовали рекомендациям конца XIX – начала XX века. Нарциссы, гиацинты, фрезия, гвоздики и гипсофила составили "цветочную формулу", а скорлупа страусиных яиц дополнила  некоторые композиции, рассказали в пресс-службе музея-заповедника "Царское Село".

Мы изучили несколько старинных изданий, в том числе книгу Иоганна Шмидта "Букеты, венки, гирлянды и аранжировка различных украшений и изделий из живых цветов". Она была впервые издана в России на  рубеже XIX и XX веков.

Ольга Филиппова, главный хранитель парков ГМЗ "Царское Село"

В начале XX века блумисты (так тогда называли флористов) активно использовали понятную всем символику этого праздника. Поэтому в аранжировках можно было встретить яйцеобразные корзины или формы в виде колокола, которые украшали цветами. Наравне с цветами и веточками вербы украшениями выступали фигурки птенцов или зайцев. Сотрудники музея использовали скорлупу страусиных яиц – их специально привезли для этого с фермы усадьбы Марьино.

Кроме того, за несколько дней до Пасхи жардиньерки Кленовой и Сиреневой гостиных украсили горшечные розы, их подготовили к цветению в оранжерейном комплексе музея. 

Цветочными композициями в Александровском дворце можно любоваться всю пасхальную неделю.

Другие фотографии композиций можно посмотреть в нашем Telegram-канале. 

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Фото: Царское Село

Теги: александровский дворец, пасха, царское село
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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