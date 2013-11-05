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Партия "Справедливая Россия" официально изменила название
Сегодня, 12:53
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lesjasap

Партия "Справедливая Россия" официально изменила название

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Правки внесены в партийный устав.

Партия "Справедливая Россия" официально изменила название. Об этом во время объединенного заседания  журналистам сообщил Сергей Миронов. По данным депутата, теперь движение будет именоваться как социалистическая политическая "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Правки внесены в устав организации.

Напомним, что в Москве проводится съезд трех партий, нацеленный на урегулирование вопросов об объединении "Справедливой России", "За правду" и "Патриоты России".

Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе "Справедливой России".

Фото: Piter.tv

Теги: за правду, сергей миронов, справедливая россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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