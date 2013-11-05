Правки внесены в партийный устав.

Партия "Справедливая Россия" официально изменила название. Об этом во время объединенного заседания журналистам сообщил Сергей Миронов. По данным депутата, теперь движение будет именоваться как социалистическая политическая "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Правки внесены в устав организации.

Напомним, что в Москве проводится съезд трех партий, нацеленный на урегулирование вопросов об объединении "Справедливой России", "За правду" и "Патриоты России".

Миронов пояснил, почему партии объединяются на базе "Справедливой России".

Фото: Piter.tv