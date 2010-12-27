На этот раз в связи с необходимостью провести дополнительное обследование и технические работы.

В среду, 27 ноября, стало известно о том, что паром "Принцесса Анастасия" снова отменил все круизы из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба паромного перевозчика.

Данное решение было принято в связи с проведением дополнительных технических работ.

В компании отметили, что Princess Anastasia отменила свою навигацию из Петербурге 28 и 30 ноября и из Хельсинки 29 ноября и 1 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" планируют сдать в ноябре 2021 года.

Фото:Piter.TV