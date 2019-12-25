Паром "Принцесса Анастасия" может начать курсировать между Петербургом и Калининградом

На данный момент, пассажиры между Калининградом и Петербургом перемещаются на самолетах или железнодорожном транспорте.

Круизный паром "Принцесса Анастасия" могут использовать для пассажирских перевозок из Петербурга в Калининград. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов в интервью ТАСС.

Это судно помимо 2,5 тысячи человек может перевозить еще большое количество автомобилей. Для нас это было бы очень интересно. Антон Алиханов

На данный момент, пассажиры между Калининградом и Петербургом перемещаются на самолетах или железнодорожном транспорте. На автомобиле на данный момент перемещение невозможно из-за закрытых границ.

Фото: ВКонтакте / MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"