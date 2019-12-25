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Паром "Принцесса Анастасия" может начать курсировать между Петербургом и Калининградом
Сегодня, 12:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Паром "Принцесса Анастасия" может начать курсировать между Петербургом и Калининградом

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На данный момент, пассажиры между Калининградом и Петербургом перемещаются на самолетах или железнодорожном транспорте.

Круизный паром "Принцесса Анастасия" могут использовать для пассажирских перевозок из Петербурга в Калининград. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов в интервью ТАСС.

Это судно помимо 2,5 тысячи человек может перевозить еще большое количество автомобилей. Для нас это было бы очень интересно.

Антон Алиханов

На данный момент, пассажиры между Калининградом и Петербургом перемещаются на самолетах или железнодорожном транспорте. На автомобиле на данный момент перемещение невозможно из-за закрытых границ.

Фото: ВКонтакте / MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"

Теги: калининград, принцесса анастасия паром
Категории: Лента новостей,

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