Поездки приостановили до 19 апреля.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что паром "Принцесса Анастасия" отменил все круизы из-за пандемии. Об этом сообщается в официальной группе перевозчика во "ВКонтакте".

"Данные ограничения были введены по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в мире", —сказано в сообщении.

В пресс-службе компании заявили, что поездки приостановили до 19 апреля. При этом "Принцесса Анастасия" намерена возобновить поездки с 21 марта. Перевозчик заявил, что всем пассажирам, чьи рейсы отменены вернут деньги без удержания сборов.

Ранее мы сообщал о том, что салоны автобусов в Петербурге дополнительно продезинфицируют.

Фото:MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"/вк