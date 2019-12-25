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Паром "Принцесса Анастасия" отменил все круизы из-за пандемии
Сегодня, 13:02
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IRINA_CHALKINA

Паром "Принцесса Анастасия" отменил все круизы из-за пандемии

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Поездки приостановили до 19 апреля.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что паром "Принцесса Анастасия" отменил все круизы из-за пандемии. Об этом сообщается в официальной группе перевозчика во "ВКонтакте".

"Данные ограничения были введены по причине сложившейся эпидемиологической ситуации в мире",

—сказано в сообщении.

В пресс-службе компании заявили, что поездки приостановили до 19 апреля. При этом "Принцесса Анастасия" намерена возобновить поездки с 21 марта. Перевозчик заявил, что всем пассажирам, чьи рейсы отменены вернут деньги без удержания сборов. 

Ранее мы сообщал о том, что салоны автобусов в Петербурге дополнительно продезинфицируют.

Фото:MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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