Паром "Принцесса Анастасия" остается в порту Петербурга из-за отмены круизов

Паром останется в Петербурге до 31 июля.

В понедельник, 5 апреля, генеральный директор компании Moby St.Peter Line, оператор парома "Принцесса Анастасия", Сергей Котенев предположил, что в этом году пассажирская навигация, вероятнее всего, будет только речная. Говорить о возвращении международного паромного сообщения рано, потому как все порты Европы закрыты, передают "Невские новости".

По словам Котенева, когда откроется круизное сообщение с Петербургом также неясно, кроме того неизвестно, какие требования будут предъявляться к иностранным пассажирам. Помимо этого уточняется, что у парома есть возможность открыть регулярное сообщение с Калининградом, но вопрос и инфраструктурой не решен.

Ранее мы писали, что Кабмин направит 1,2 млрд рублей на поддержку проектов в сфере туризма.

Фото: vk.com/mobyspl