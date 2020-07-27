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Паром "Принцесса Анастасия" не выйдет в плавание в 2021 году
Сегодня, 16:09
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Паром "Принцесса Анастасия" не выйдет в плавание в 2021 году

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Отмена рейсов связана с пандемией коронавируса.

Паром "Принцесса Анастасия" не выйдет в плавание в 2021 году. Об этом порталу "Невские новости" сообщил генеральный директор оператора парома Moby St.Peter Line Сергей Котенёв. 

Отмена рейсов связана с пандемией коронавируса, теперь в круизный рейс горожане смогут отправиться только в следующем году. В связи с переносом действующих рейсов в Moby St.Peter Line предлагают либо перенести бронь на следующий год, либо вернуть потраченные деньги.

В апреле гендиректор компании отмечал, что говорить о возвращении международного паромного сообщения рано, потому как все порты Европы закрыты. Поэтому было объявлено, что паром "Принцесса Анастасия" остается в порту Петербурга из-за отмены круизов.

Фото: ВКонтакте / MOBY SPL: паром "Принцесса Анастасия"

Теги: moby, st peter line, принцесса анастасия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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