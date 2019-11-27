Паром "Принцесса Анастасия" не отправится в круизы этим летом

Это связано с тем, что на данный момент иностранцев не пускают ни в Европу, ни на территорию РФ.

Компания MOBY SPL не выпустит паром "Принцесса Анастасия" минимум до 29 августа включительно в связи с пандемией коронавируса. Это связано с тем, что на данный момент иностранцев не пускают ни в Европу, ни на территорию РФ. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В связи с этим до конца лета не будут продаваться и туры, так как нет никаких конкретных сроков возобновления паромного сообщения между Петербургом и балтийскими портами. Те, кто еще ранее успел забронировать путешествие, могут перенести его на любую дату, но не позже 28 декабря 2020 года. Если ограничения будут еще продлены, то перенести путевки можно и на следующий год.

Также стоимость бронирований на отменённые отправления MOBY SPL учтёт в виде депозита, дополнительно к этому туристам предоставят скидку в 15% от стоимости бронирования. Скидку можно потратить на всё, кроме еды.

Аэропорт Пулково готов к возобновлению международных перелетов с 1 августа.

Фото: пресс-служба MOBY SPL