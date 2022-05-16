Парламент Венгрии переизбрал Орбана премьер-министром

Он возглавит правительство страны в пятый раз в карьере.

Парламент Венгрии переизбрал Виктора Орбана на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает местный телеканал M1.

Кандидатуру политика одобрили 133 депутата. 27 депутатов проголосовали против. После голосования он принес присягу и вступил в должность.

Отметим, что Виктор Орбан возглавит правительство Венгрии в пятый раз в карьере. Политик занимает должность премьер-министра с 2010 года.

Ранее мы сообщали, что президент Венгрии выдвинул кандидатуру Орбана на пост премьера.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая социальная сеть) / Orbán Viktor