В Великобритании одобрили законопроект о Brexit

Его отправили за подписью к Елизавете II.

Парламент Великобритании одобрил проект правительства о выходе страны из ЕС.В поддержку Brexit выступили обе палаты британского органа.

По информации Sky News, соглашение отправлено на подпись к королеве Елизаветы II. Предполагается, что Ее Величество подпишет документ в четверг или пятницу.

После этого проект у процесса выхода Великобритании и состава Евросоюза не должно возникнуть проблем.

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что Украина могла бы занять место Великобритании в ЕС.

Видео: YouTube / BBC News, The Economist