В Великобритании одобрили законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил проект правительства о выходе страны из ЕС.В поддержку Brexit выступили обе палаты британского органа.
По информации Sky News, соглашение отправлено на подпись к королеве Елизаветы II. Предполагается, что Ее Величество подпишет документ в четверг или пятницу.
После этого проект у процесса выхода Великобритании и состава Евросоюза не должно возникнуть проблем.
Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что Украина могла бы занять место Великобритании в ЕС.
Видео: YouTube / BBC News, The Economist
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