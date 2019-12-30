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В Великобритании одобрили законопроект о Brexit

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Его отправили за подписью к Елизавете II.

Парламент Великобритании одобрил проект правительства о выходе страны из ЕС.В поддержку Brexit выступили обе палаты британского органа. 

По информации Sky News, соглашение отправлено на подпись к королеве Елизаветы II. Предполагается, что Ее Величество подпишет документ в четверг или пятницу.

После этого проект у процесса выхода Великобритании и состава Евросоюза не должно возникнуть проблем.

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявил, что Украина могла бы занять место Великобритании в ЕС. 

Видео: YouTube / BBC News, The Economist

 

Теги: brexit
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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