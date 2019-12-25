Парламент Северной Осетии не поддержал введение QR-кодов

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного собрания.
Поправки предлагалось внести в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по введению QR-кодов. Более трети депутатов проголосовали против.
30 депутатов проголосовали за, против – 12.
из заявления пресс-службы ЗакСа Северной Осетии
Для одобрения изменений было необходимо набрать 35 голосов парламентариев.
Ранее противники QR-кодов устроили штурм челябинского Заксобрания и потребовали отставки нового спикера.
Фото: pexels.com
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