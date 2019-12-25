Парламент Северной Осетии не поддержал введение QR-кодов

Для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов, а "за" проголосовали только 30 депутатов.

Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного собрания.

Поправки предлагалось внести в ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" по введению QR-кодов. Более трети депутатов проголосовали против.

30 депутатов проголосовали за, против – 12. из заявления пресс-службы ЗакСа Северной Осетии

Для одобрения изменений было необходимо набрать 35 голосов парламентариев.

Ранее противники QR-кодов устроили штурм челябинского Заксобрания и потребовали отставки нового спикера.

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