Документ принят в третьем чтении.

Парламент Молдавии утвердил поправки, запрещающие георгиевскую ленту. Соответствующее решение одобрено на заседании местного законодательного органа в рамках третьего завершающего чтения проекта. Депутаты постановили ввести штрафы по статьям за демонстрацию символа Победы в ВОВ, включая флаги, буквы и другие знаки, которые ассоциируются с военными действиями.

Проект закона №15 от 20.01.2022 года о поправках в кодекс о правонарушениях был утвержден 53 голосами в окончательном чтении. Игорь Гросу, глава парламента Молдавии

Фракция из оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Молдавии показательно покинула зал заседаний в знак протеста. Руководитель движения Владимир Воронин напомнил коллегам о том, что в каждой семье на территории республики есть ветераны Второй мировой войны, поэтому сейчас ему очень стыдно за то, что "такое здесь происходит". Политик добавил, что не понимает, как реагировать на законопроект. После слов своего лидера оппозиционеры попытались заблокировать трибуну для выступлений.

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Фото и видео: YouTube / Parlamentul Republicii Moldova