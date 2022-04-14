Экс-президент Молдавии дал рекомендации правительству "не слушать США".

Бывший молдавский президент Игорь Додон считает, что властям республики нужно договориться с российской стороной о цене на природный газ. Соответствующее заявление политик сделал в собственном Telegram-канале. Он опубликовал отрывок своего интервью для местного телеканала, на котором добавлены русские субтитры. По мнению эксперта, государство может сдержать рост цен на энергетические товары, если не будут следовать рекомендациям Вашингтона и примут решение договориться о выгодной сделке с РФ.

Добиться снижения цен в Молдове реально, однако для этого власть должна отложить в сторону свое высокомерие, не слушать то, что говорит дядюшка Сэм, а договориться. Игорь Додон, экс-президент Молдавии

Сейчас политик возглавляет Молдавско-российский деловой союз. Он посоветовал коллегам из кабинета министров на несколько месяцев освободить от акцизов горючее. Это постановление автоматически привело бы республику с снижению стоимости большинства имеющихся товаров.

МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС.

Фото и видео: Telegram / Игорь Додон