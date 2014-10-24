МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС

Николай Попеску объяснил, когда страна заполнит опросник по евроинтеграции.

МИД Молдавии заявил о том, что власти республики хотят поддержку евроинтеграции от всех стран Евросоюза. Соответствующее заявление сделал министр внешнеполитического ведомства республики Николай Попеску, выступая в эфире программы для местного телеканала Moldova 1. Чиновник заметил, что страна намерена заручиться общей поддержкой.

Мы быстро и правильно заполним опросник, у нас есть большое давление со стороны времени. В мае-июне с президентом и премьером….намерены встретиться с представителями абсолютно каждой страны, входящей в ЕС. Николай Попеску, глава МИД Молдавии

Ранее европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Евросоюза Оливер Вархели в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по евроинтеграции. Николай Попеску выразил готовность ответить на все вопросы Брюсселя за неделю. Страна определит, в каких сферах требуется приложить больше усилий для достижения положительного результата.

В Молдавии заявили, что не готовы возвращать долг "Газпрому".

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova